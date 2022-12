Museummaat tsjin iensumens op Twadde Krystdei

De hjeldagen binne net foar elkenien fanselssprekkend fol itentsjes en gesellichheid. Wa’t allinnich is en ferlet fan in ferrassende moeting hat, kin op Twadde Krystdei by MuseumMetgezel terjochte yn Keramykmuseum Prinsessehof.

Nei in waarme ûntfangst mei kofje en krystbôle wurde dielnimmers mei-inoar yn kontakt brocht en kinne se tegearre op leechdrompelige wize de nije Feest!-útstalling ûntdekke. Der binne gjin ekstra kosten oan de aktiviteit ferbûn, allinnich museumyntree. Fan senioaren oant studinten: elkenien is wolkom by de krystedysje fan MuseumMetgezel. Oanmelde kin fia de webside fan it museum, www.princessehof.nl.

It is de tredde kear dat de Ljouwerter musea dy suksesfolle aktiviteit organisearje. De foarige edysjes wiene yn it Frysk Museum yn de Wike tsjin Iensumheid. Op sneon 26 desimber kinne dielnimmers ûntdekke hokker feesten yn Nederlân fierd wurde, mei wa en hoe. Njonken feeste as it bernefeest, Sineesk Nijjier, Eid al-Fitr (Sûkerfeest), Ketikoti en Divali, is it Krystfeest fansels ien fan de tolve feesten dy’t foarbykomme. Yn de útstalling organisearret it Prinsessehof ferbinende aktiviteiten om ferskillende feestfierders byinoar te bringen.

It Prinsessehof wol graach dat elkenien dy’t dat wol, nettsjinsteande persoanlike situaasje, oan de aktiviteiten meidwaan kin. Wa’t bygelyks ferlet hat fan in redusearre tagongspriis of benijd is oft in aktiviteit ek by syn soarchferlet oanslút, kin kontakt opnimme mei activiteiten@princessehof.nl.

De útstalling Feest! is ûnderdiel fan Feest! Weet wat je viert, in lanlik edukaasjeprojekt foar it primêr ûnderwiis. Op www.weetwatjeviert.nl is mear ynformaasje te finen.