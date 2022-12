Mear subsydzje foar Frysk yn it ûnderwiis

It ûnderwiis yn Fryslân hat dit jier yn it ramt de regeling ‘Frysk foar no en letter’ goed € 422.000 subsydzje oanfrege, wylst der mar € 275.000 beskikber wie. Deputearre Steaten hawwe dêrom besletten om it subsydzjeplafond te ferheegjen, sadat alle oanfregers in subsydzje krije.

Mei dy regeling set de provinsje op it ferbetterjen fan de posysje fan it Frysk yn alle ûnderwiissektoaren yn. Foar it byskoaljen fan dosinten, ekstra lesmateriaal en it ferfangen fan dosinten dy’t in oplieding Frysk folgje kin subsydzje frege wurde. Dit jier krigen 99 skoallen dêr subsydzje foar: 77 basisskoallen, 17 skoallen foar fuortset ûnderwiis, fjouwer berne-opfanglokaasjes en ien hbo-ynstelling. De subsydzjeregeling is ûnderdiel fan it projekt Taalplan Frysk 2030.

Dat hieltyd mear skoallen de wei nei de subsydzje fine kinne en dêr it Frysk in ekstra ympuls mei jaan wolle is neffens deputearre Sietske Poepjes moai. Se nûget skoallen dy’t noch gjin oanfraach dien hawwe út om dat takomme jier wol te dwaan.

Taalplan Frysk 2030

It projekt Taalplan Frysk 2030 wurket oan de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. De provinsje set him dêrfoar yn yn ’e mande mei taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en Underwiisburo Semko.

Mear ynformaasje oer it projekt Taalplan Frysk 2030 is te finen op www.taalplan.frl.