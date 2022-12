Limburger gemeente Meerssen begjint mei twatalige buorden

Foto: gemeente Meerssen

Twataligens yn ‘e iepenbiere rûmte wint oan yn Europa. Yn de provinsje Fryslân wiene de measte buorden yn de foarige iuw al twatalich. Regio’s lykas East-Fryslân en Drinte binne der yn dizze iuw wakker mei dwaande en de Nederlânske provinsje Limburch docht op ‘t heden ek wakker mei.

De gemeente Meerssen, dy’t tsjin Maastricht oan leit, begjint der no mei. It doarp Göäl/Geulle hat fan ‘t wykein as earste in twatalich boerd krige. Boppeoan stiet it Nederlânske Geulle, dêrûnder yn deselde lettergrutte Göäl yn it Limburchsk.