Lêste glêsfezelferbining Frysk bûtengebiet klear

Tongersdei 22 desimber 2022 koene Deputearre Klaas Fokkinga en Kabelnoarddirekteur Freark Wind de lêste oansluting fan it glêsfezelnetwurk yn it Fryske bûtengebiet mei-ferjochtsje. Fokkinga neamde rap ynternet ien fan de basisfoarsjenningen en dêrom needsaaklik foar de leefberens op it plattelân.

It wie in megaklus. Der is goed 5.600 kilometer kabel oanlein. Sa’n 15.000 adressen op it plattelân kinne no fan it stabile ynternet gebrûk meitsje. Dêr is de leefberens, de wurkgelegenheid en it ûnderwiis mei fersterke.

Kabelnoard is ek dwaande om yn de doarpen yn noardeastlik Fryslân fan coax op glêsfezel oer te gean. Neffens Wind kinne meikoarten de lêste wenningen oansletten wurde. Yn 2023 wurdt ek begûn om de saneamde superwite adressen yn it noarden fan Fryslân op it glêsfezelnet oan te sluten. Mei in ekstra subsydzje makket de provinsje dat by dy ôfhandich lizzende huzen mooglik.