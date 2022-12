Leafde (ferhaal)

Oeral yn ’e hûs slingerje ferlanglistjes, foto’s en nammen fan sites. Der wurde drokke telefoanpetearen fierd, it pinkeltsje fan de app makket oeroeren en oan tafel is der oars gjin praat.

‘Ik ha skjin myn nocht fan dat geëamel oer in hûn’, seit Sieger.

‘Ik ek’, seit Hiske.

‘Dan binne we it iens.’

‘Ja. Wy helje moarn fuort ien op. Makket net út, by in fokker of út in asyl.’

Hy sjocht har nidich oan, kriget de ôfstânsbetsjinning, knipt alle tv-kanalen bydel en seit gjin wurd mear.

Jûns sliepe se elk op in útein fan it bêd.

It reint en alles is tryst. Rigen hokken, fersutere hûnen en yn ’e steek litten katten. Hjir in grau, dêr in piip of, hielendal slim, gjin lûd of libben, allinnich mar in stil lizzen.

‘Binne jo dêr alwer?’

Betrape. Se seit dat se deroer tinkt om in hûn út it asyl te nimmen. Nee, se hat gjin ûnderfining mei hûnen. Se wol it leafst in labrador of in golden retriever, dy binne maklik, sizze se, en dy begripe emoasjes.

De frou fan it asyl laket sneu: dat wolle se allegearre wol, mar dy binne der dus net. Der is ien dy’t der in bytsje op liket, Jimmy hjit er. Jimmy stoot efterút as se tichteby komme. Hy pipet en hat keale plakken op ’e rêch. Mei sa’n skurf en ûnsjoch bist kin se net oankomme. Sieger is steld op uterlik.

Ynienen rint Jimmy hoeden op har ta. Hy snuffelet troch de traaljes hinne, hâldt syn kop skean en kipet omheech. It taast har djip yn it moed. Yn tinzen fertelt se it Sieger:

‘It wie leafde op it earste, of no ja miskien it twadde gesicht. Wy begriepen inoar.’

Mar soks hat gjin doel, want hy sil fêst anderje dat dat in evoluearre spierke yn de eachlidden fan hûnen is, sadat se minsken oan har bine en wis binne fan fretten.

Se rint it asyl út, sûnder hûn. Se doar net te besluten en hat it gefoel dat se mei beide skonken op útinoar driuwende iisskossen stiet.

Wat is leafde? Dêr giet it om.

Dêr rint in famke mei in jonge harder oer de dyk. It bistje giselsturtet en se hâldt him in stôk foar. Hy hapt ta en rint braaf njonken har mei de stôk yn ’e bek. Sa leaf.

De hûn en/of de man, dêr giet it om. As se de útkomst fan dy fraach wist, dan wie it safolle ienfâldiger. As se de doar fan de auto iepen docht, komt it har ynienen foar dat dit miskien net de goede fraach is. As it no ris allinnich om har giet?

As Sieger fan syn wurk weromkomt, leit Jimmy op in matsje yn de keamer, deun by de ferwaarming.

Dy nachts sliept Sieger op de útfanhuzerskeamer.

Nei in wike komt er by Hiske werom yn bêd, want wat is de definysje fan straf en wa straft er eins?

‘Ast mar net tinkst dat ik mei dat bist te kuierjen gean. En do betellest sels syn fretten en de bistedokter mar.’

‘Ik moat nei Londen foar it wurk. It is mar trije dagen, mar ien moat foar Jimmy soargje.’

‘Bringst him mar nei in freondinne.’

‘Dat doch ik dochs ek net mei dy, leave.’

Dêr is it al safier: hy fuorret it bist stjonkende brokjes en lit him bûten skite en mige yn de iepenbiere romte – in griis. Jimmy draaft optein om him hinne.

As Sieger op in bankje sitten giet, leit de hûn de poat op syn skonk, hâldt de kop skean en sjocht him longerjend oan. Dat komt troch de spierkes yn syn eachlidden, net mear net minder, en kinst soks dochs gjin leafde neame, seit er tsjin himsels.

Ear’t er it wit, leit syn hân op de hûnekop. Wyn rûst troch de beammen. Leech sinneljocht strykt troch de read-brune bledden en set it gersfjild yn in gouden gloede. Jimmy draaft fuort en boartet mei in oare hûn. Syn geblaf heart as it laitsjen fan in bern.

In heal jier letter, as Hiske in dei mei in freondinne út fytsen is, koarret Jimmy en draait nuver mei de eagen. It wurdt by de oere slimmer. De bistedokter seit dat er it op ôfstân net beoardielje kin en warskôget him dat it oeretaryf op snein dûbeld sa heech is. Hy moat sels mar beslute oft er oars moarn komme wol. Hy skopt tsjin de bank, leit in kleed oer de skolperjende lea fan it bist en draaft nei de auto.

It falt allegear wat ta, mar de hûn moat al medisinen ha en dy binne ek twa kear sa djoer yn it wykein. Mei in sucht kriget er de pinpas út de beurs.

‘Der is in oar’, seit Hiske op in winterjûn.

‘Haha, by my ek’, laket Sieger.

Se sjocht ferstuivere.

‘Wy ha no in trijehoeksrelaasje,’ seit Sieger, wylst syn hân oer Jimmy’s fel strykt. De hûn mocht perfoarst net op de bank lizze, mar by’t winter is it sa waarm en smûk mei syn trijen op de bank.

‘Do mienst it’, seit Hiske.

Eat ien har stim makket him ûngerêst.

‘Do bedoelst Jimmy dochs?’

‘Ik hâld fan Jimmy, ja. En ek fan dy, mar mear as fan in broer. Ik wit no wat wiere leafde is, no’t ik Max ken.’

De muorren binne fan griis beton en wyt tl-ljocht brânt yn de keale seal. Allinnich de oranje sjerp fan de kening jout kleur. Under de kening sit de rjochter, yn swart en wyt, op in lytse ferheging sadat er in bytsje op harren delsjocht.

‘Dus jo easkje it ko-âlderskip oer Jimmy. Foar alle dúdlikheid: Jimmy is in hûn.’

‘Dat strykt, ja.’

‘It is bespotlik!’ ropt Hiske. ‘Hy woe dy hûn net iens! Hy docht dit allinnich mar om my te narjen.’

‘Ik stel fêst dat de hûn gjin finansjele wearde fertsjinwurdiget om’t er út it asyl komt. Binne jimme it dêr oer iens?’

Monkeljend stimme se beide yn.

‘Mar ik ha him út it asyl helle en bin dus de eigener. Yn de stikken út it dossier kinne jo sjen dat ik foar him soargje en út myn bankôfskriften kinne jo lêze dat ik it fretten en de faksinaasjes betelje. It is myn hûn en Sieger sjocht der net nei om.’

‘Dat is perfoarst net wier! Sûnt in oardeljier lit ik de hûn minstens seis kear yn ’e wike út, as sy fuort is. En ik betelje de bistedokter as er dêr hinne moat as er siik is. Boppedat betelje ik syn medisinen. Dat kinne jo sjen oan myn bankôfskriften.’

‘Wat is yn it belang fan Jimmy?’ freget de rjochter.

‘Dat er by my is. Ik hâld fan it begjin of oan fan Jimmy, ik ha him útkeazen.’

‘Do hast my ek útkeazen en fan it begjin ôf oan fan my holden en no ynienen is dat oer. Rju achte rjochter, sa giet it aanst ek mei Jimmy, ik ken har. Hy sit sa wer yn it asyl. Dêrom moatte wy op syn minst ko-âlderskip ha, sadat de hûn net fan my ferfrjemdet en in fangnet hat as sy har nocht kriget.’

‘Leafde is ritich’, seit de rjochter. ‘Utspraak oer in wike.’

Catharina Lautenbach