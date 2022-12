Krystpakket bestiet dit jier benammen út tekkens, truien en in protte iten

It krystpakket fan 2022 is oars as oars. Der is minder omtinken foar bygelyks dekoraasje- en sfearartikels. Dit ynflaasjejier giet it folle mear om gewoane libbensmiddels en produkten om minsken yn de psychologysk barre winter waarm te hâlden, lykas fleecetekkens, sokken en truien.

Just troch de ynflaasje liket de trochsneed priis fan in krystpakket flink ta te nimmen. “De ôfrûne jierren wie it trochsneed pakket 35 oant 45 euro wurdich, no is dat 50 oant 75 euro”, seit in wurdfierder fan in kadowinkel yn Veenendaal. Datselde byld is by kadokaarten te sjen. Dy binne mei Krysttiid populêr, mei’t wurkjouwers it maklik fine om ien bygelyks in VVV-bon te jaan, dêr’t wurknimmers sels mei nei in winkel kinne. De wearde fan de bonnen dy’t útjûn wurde, nimt ta, sjogge se by cadeaubon.nl, de organisaasje efter sa’n twahûndert soarten bonnen. Neffens de kommersjeel direkteur giet it om sa’n tsien persint mear dit jier.

Neffens brânsjorganisaasje Promotional Products Professionals (PPP) krije dit jier sa’n 7,4 miljoen wurknimmers yn Nederlân in krystpakket of kadokaart. Dat binne wat mear as bygelyks yn 2019, doe’t it tal op sân miljoen rûsd waard. “Der binne no gewoan mear minsken dy’t wurkje”, is de ferklearring fan de foarsitter fan PPP. Hy rûst de trochsneed wearde fan it krystkado op fyftich euro. Dat soe foar de hiele brânsj in krystomset fan sa’n 370 miljoen euro betsjutte.

Produkten út it Fiere Easten binne dit jier wat minder populêr, konstatearret de wurdfierder fan de kadowinkel yn Veenendaal. “Minsken wolle no relaasjegeskinken dy’t yn Europa makke wurde.” Dan giet it bygelyks om termosbekers mei de namme fan de wurknimmer derop. Of sokken mei it logo fan it bedriuw.