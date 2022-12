Krystkonsert Fanfare Blauhús

Sneintemiddei 18 desimber is der yn de Sint-Fitustsjerke fan Blauhús in krystkonsert. Yn it programma sit in protte fariaasje. Behalve Fanfare Blauhús – de organisator fan it konsert – sille it Fokaal Ensemble Fleks! en it Regionaal Jeugdorkest der ek in oandiel yn hawwe.

It fanfarekorps ûnder lieding fan dirigint Roelof Bakker spilet stikken yn krystsfear. It begeliedt ek de eigen solisten dy’t bugel, eufoanium of hoarn spylje en de lieten dy’t it fokaal ensemble sjongt.

It jeugdorkest is nij. It is oprjochte troch Jeanette Valkema, dosint oan Keunstesintrum Atrium fan Snits, en fanfarebestjoerslid, basblazer Piet de Jager. De muzikanten – fan ± 10-14 jier – spylje yn de korpsen fan Blauhús, Tsjerkwert en Parregea.

Jeanette Valkema is entûsjast oer it gearwurkjen: “Der is wer in berntsje berne!” De jeugdleden spylje hout- en koperynstruminten en slachwurk. “Sa komme harmony en fanfare byinoar.” Se achtet it benammen belangryk dat de jongelju mei-inoar muzyk meitsje en dy sels útsykje. Op 11 novimber hawwe se al by de Sint-Martenfiering yn Blauhús spile, mar it echte debút meitsje se by it krystkonsert. Dan spylje se ûnder mear de hit Wellerman en de klassiker Stand By Me.

It konsert begjint om 14.00 oere en de tagong is fergees.