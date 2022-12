Krystfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

It Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert ferwachtet yn ’e krystfakânsje wer in protte besikers ûntfange te meien by de eksposysje T. rex in Town. Yn de twa fakânsjewiken wurde der ferskillende wurkateliers organisearre om it libben fan de T. rex yn ferhalen, byldzjend en mei graffity ta libben te wekjen. Der komt ek in echt dino-ekspert nei it museum om yn it Iepen Atelier oan dinosaurusbonken te wurkjen.

Der is al it nedige bekend oer de T. rex, mar in protte ek noch net. Net bekend is bygelyks watfoar lûd de T. rex makke en ek net hoe’t it uterlik fan de dino der krekt útseach. Eat mei skubben en – neffens de lêste ynsichten – ek wat mei fearren. Bern sille yn de wurkateliers dêrmei oan ’e slach: hoe soe de T. rex der neffens harren útsjen? Dat sille se mei graffity ferbyldzje en se sille in minydino út gips úthakje.

Op twa dagen komt Yasmin Grooters nei Ljouwert. Hja is ferbûn oan Naturalis yn Leien en hat meiwurke oan opgravingen yn Amearika. As bern wie se al dinofan en har famylje neamt har ‘Indiana Grooters’. Nei’t se de film Jurassic Park sjoen hie, wie se der wis fan: hja woe wat mei dino’s dwaan. Foar Naturalis gie se nei Wyoming om dêr mei te helpen by it opgraven fan in keppel Triceratops (it favorite hapke fan de T. rex). Op 28 desimber en 4 jannewaris sil se yn it Iepen Atelier oan dinobonken wurkje. Bern meie har ûnderwilens fan alles oer har fassinearjende wurk freegje.

Praktysk

Data en tiden fan de wurkateliers steane op ’e webside fan it museum www.natuurmuseumfryslan.nl. Foar sommige wurkateliers wurdt in lytse fergoeding frege. Yn ’e krystfakânsje, 24 desimber 2022 o/m 8 jannewaris 2023, is it museum alle dagen fan 10.00 oant 17.00 oere iepen, dus ek moandeis. Utsûnderingen: 24 en 31 desimber is it museum oant 16.00 oere iepen, 25 desimber en 1 jannewaris is it museum ticht.