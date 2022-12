Jan Schokker: Geloksfûgels

Kollum

Ha jimme ek lêst fan in byleauwe? No, ik ek net.

Ik soe se net leafst de kost jaan wolle, de sporters dy’t lyk foar in wedstriid sa harren eigen manierke hawwe om de geunsten fan it gelok wekker te roppen. Op ien foet hinkelje, ien, twa, trije krúskes útbyldzje, de bal tútsje, dy iene rutense ûnderbroek oan… Ik wit dat se der binne, sporters dy’t foar in wichtige wedstriid perfoarst gjin seks hawwe moatte, nea mei nûmer 13 spylje wolle, inkeld en allinne yn in shirt mei nûmer 14 omdangelje moatte of fiif minuten foartiid stikem yn it eigen fuotbalbroekje mige moatte. Je soene sizze, pisje dan tsjin de doelpeal fan de tsjinstanner op. As in hûn dy’t syn spoaren efterlit; hawwe de gerskes der ek noch wat oan.

No goed, elkenien moat mar dwaan wat him of har it bêste sinniget. Ik ha fansels hielendal neat mei sok in dwaas leauwen oan wûnderdiedige ferskynsels, mar by it WK Fuotbaljen hold dat soarte fan rituelen my dochs behoarlik yn ’e beswaaiïng.

De lêste wedstriid fan Oranje yn Katar gie net goed. De Argentinen wiene better. Oranje kaam tsjin Argentinië mei 1-0 efter en letter ek noch de 2-0. Hieltyd siet ik al mei de koarkelûker te boartsjen. Ik bin gjin neuroat, of miskien ek wol, mar omtrint twa oeren passyf sitte te wêzen is dreech foar my en dêrom tyspelje ik graach mei wat om yn ’e hannen. Soms mei in pinne, oare kear mei in bosk kaaien, in stik ark en dizze kear, om’t it ienfâldichwei foar de hân lei, in iepener. No foel it my rillegau op dat, as ik mei dat ding omtyspele, dêrjinsen wat posityfs barde mei it Nederlânsk alvetal. Draaide ik it ding links om, dan stjoerde Van Gaal in nije spiler it fjild yn. Rjochts om, hiene se samar de bal wer yn besit. Ik draaide krekt sa lang oan’t Berghuis deryn kaam. In hiele ferbettering, der kaam fuort mear djipte yn it spul.

‘Wat dochst nuver mei dy flesse-iepener,’ sei de frou, ‘meitsje mar ris in wynflesse iepen. Dêr ha we mear oan.’

‘Kin net,’ woe ik sizze, ‘ik moat Oranje op gong hâlde’, mar dat sei ik mar net, want sy is de lêste tiid tige benaud dat ik senyl oan it wurden bin. Ik brûkte dus de koarkelûker dêr’t er foar ûntwikkele is en direkt kamen dy Argentinen gefaarlik ticht by Noppert Beton. Lokkich koe ik wer krekt op ’e tiid tyspeljendewei twa nije ynfallers it alvetal ynstjoere en net folle letter hie Wout der al ien ynlizzen. Ik maneuvele wakker moai fierder en krige sels, lykas Van Gaal, in nayf posityf gefoel oer my hinne. Ik draai Oranje sa de finale yn, betocht ik. En ferdomd: 2-2. Ferlinging…

Ha ik net fanatyk genôch swingele? De ferlinging gie net hiel bysûnder, de VanGaalsen foelen wer tebek yn in definsyf spultsje. Moast ik in oare, gruttere iepener opsykje? Godskes nee, gjin feroaring yn rituelen, soks soe akút dramatysk útpakke. Foaral posityf tinke, Skokker. De Argentinen skoarden ek net. En neffens dy iene nûmer 14 kinne je net ferlieze as de fijân gjin goal makket. No soe it de Noppertshow wurde kinne. Dat moast wol goed komme, hielendal mei stipe fan myn PlusPlus-geloksswingel.

Ferdikkeme, lyk! Strafskoppen! Ik gie op it puntsje fan ’e stoel sitten. Wat woe ik graach dat Noppert dy bal pakte fan sa’n gemien, oer it hynder tilde, eigenwiis, snotterich en bedoarn mantsje. Sa’n messiaansk Messi-mantsje, wat soe dy no?

Doe skrok ik fan mysels. Dy Messi haw ik altyd de bêste fuotballer ea fûn. Folle better as Cruijff, miskien krekt wat minder as Abe, mar dy ha iksels nea fuotbaljen sjoen. En dy Messi hie ik ek heech as persoan. Gjin spatsjes, gjin allueres, gewoan sympatyk.

Mar no net! Hy foel fan syn sokkel. Is it karakter fersmoarge troch de dollars, binne de sûne ambysjes op de eftergrûn rekke troch dy eangst dat je net je sin krije?

Yn de wedstriid hie Noppert al in pingel fan Messi gean litte moatten, mar dat hie er fansels mei opset sin dien. Miskien út respekt foar de grutte artyst, mar faaks mear mei it foarútsicht fan in mooglike strafskoppesearje. Koe er moai besjen yn hokker hoeke Messi de bal skeat.

Myn gedachten giene alle kanten út. Blykber fergeat ik om te swingeljen. Ynienen efter mei twa miste pingels en dy Noppert liet se fierders samar gean. Dat foel ôf.

As in idioat siet ik op it lêst mei de iepener te draaien en te maneuveljen, mar der wie gjin rêden oan. Ynmakke, ynpakt, fernedere, lytsman makke. Yn sokke behyplike situaasjes haw ik altyd noch ien ûntwyk as apart parkearplak. Ik bin ommers in Fries en hunnie binne Hollanners. Ik hear dêr net by. Alhoewol? Doe’t Messi sa bernich die tsjin Van Gaal en Weghorst waard ik wat minder read en makke ik my behoarlik lilk.

De monteur fan de Gordykster firma Van der Molen dy’t de nije telefyzje ynstallearre, fernuvere him foar de frou oer, oer de flesse-iepener dy’t wat nuver út it skerm fan de stikkene telefyzje stuts. Soks hie er noch nea meimakke.

Ik belle ûnderwilens mei in psycholooch om mear te witten te kommen oer folk dat yn boppenatuerlike krêften leaut.

Hy hie gjin tiid, siet foar it fuotbaljen.