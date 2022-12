It Nijs antysemitysk?

Skôging

Al in moai skoft ferskine op It Nijs yn de rubryk Ferdivedaasje geregeldwei Hollânske útdrukkingen mei dêrnjonken ien of mear Fryske wjergaders. Om dy wjergaders is it begûn. Soms is dat in letterlike oersetting, mar meastal hat it Frysk in eigen siswize foar sa’n Hollânske útdrukking. Dy lykje spitigernôch út it kollektive ûnthâld wei te reitsjen. Gauris is te hearren en te lêzen dat Friezen fan hjoed-de-dei in Hollânske útdrukking letterlik oersette, wylst dêr wol in Fryskeigene foar bestiet. As Louis van Gaal soks yn it Ingelsk docht (That’s another cook) wurdt er dêrom begekke, mar as Friezen blyk jouwe de Hollânske útdrukking better te kennen as de Fryskeigene is dat fansels like bespotlik. Troch geregeld ûnder it kopke ‘Hoe seist dat no yn it Frysk?’ mei foarbylden sjen te litten hoe’t it Frysk yn útdrukkingen faak oare bylden brûkt as it Hollânsk, wol de redaksje in bydrage leverje oan it behâld fan it Fryskeigene.

Dy foarbylden wurde keazen út in grutte samling, dy’t yn oarsprong ûntliend is oan de alfabetysk opsette ‘Lijst van uitdrukkingen en gezegden’ op Wikipedia. Geandewei binne yn de Fryske samling ek Fryskeigen útdrukkingen opnommen dêr’t Wikipedia gjin Hollânske wjergader fan hat.

Yn Wikipedia binne ek útdrukkingen mei ‘jood’ of ‘joden’ te finen. It is te hoopjen dat dy net mear brûkt wurde, dat yn earsten waarden dy net oernommen. Dochs besteane se en de kâns bestiet dat immen der yn in tekst mei te meitsjen kriget en har/him dan ôffreget hoe’t de betsjutting dêrfan neffens hjoeddeiske noarmen wer te jaan is. Dat is ek de reden dat útdrukkingen opnommen binne dy’t ferâldere lykje te wêzen, mar dy’t yn skriftlike teksten wol foarkomme.

Yn útdrukkingen wurdt gebrûk makke fan bylden dy’t net letterlik nommen wurde moatte. Sa is it ek mei ‘jood, joden, jodenkerk’. Dêr waard net mei op joaden sels doeld, mar der waard in ferliking mei makke. Wat wol mei dy útdrukkingen bedoeld wurdt, is ek sûnder kwetsende wurden te sizzen. Om dat sjen te litten binne by neier ynsjen in stikmannich fan sokke útdrukkingen dochs opnommen. Krekt troch yn it Frysk oare bylden te brûken of troch de bedoelde betsjutting wer te jaan, kinne we dúdlik meitsje dat we ôfstân nimme fan it faak ûnneitinkende sear dwaan fan minsken.

Jan Breimer, lid fan de redaksje