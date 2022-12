It Nederlânsk Blazers Ensemble bringt oade oan de jankfodde

Feestlike telefyzjeútstjoering NBE Nijjierskonsert 1 jannewaris, 18.45 oere op NPO 2

Op snein 1 jannewaris spilet it NBE (Nederlânsk Blazers Ensemble) nei twa jier einliks it tradisjonele Nijjierskonsert wer foar publyk yn in útferkocht Konsertgebou yn Amsterdam. Dit jier bringt it NBE in oade oan de jankfodde. Fan Tante Leen oant Fairouz en Bach; it NBE giet – lykas wenst – muzikaal de hiele wrâld oer, beselskippe troch Consensus Vocalis en it TARAB Choir, in mei troch it NBE oprjochte koar besteande út 35 leden fan sân nasjonaliteiten (Syrië, Irak, Libanon, Egypte, Tunezië, Turkije en Nederlân).

Njonken gastoptredens fan de populêre folkssjongeres Daantje Lurks en it jonge Armeensk dûnstalint út Swol David Kitoyan is ek de Oekraynske sjongeres Mariana Sadovska oandwaanlik mei har oangripende en autentike lieten. In bysûndere rol is weilein foar de ferneamde jazzgitarist Anton Goudsmit. De winners fan de NBE-kompoysjekriich – foar jongelju o/m 18 jier – Linde Geboers (16), Laimis Jofre (14) & Job Reijnhart (14) en Lucas Bakker (13) spylje harren eigen komposysje, mei de musisy fan it NBE, en belibje dêrmei harren wrâldpremjêre. Presintator Floortje Dessing yntrodusearret de jonge komponisten foar harren optreden mei koarte fraachpetearen.

BNNVARA makket de opnamen fan dit útsûnderlike spektakel en stjoert it Nijjierskonsert út op snein 1 jannewaris om 18.45 oere op NPO 2.