Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht

Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne fan 16 jannewaris oant en mei 2 febrewaris 2023 wer subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfreegje. Der is foar dizze earste iepenstelling foar hiel Fryslân 1,2 miljoen euro beskikber.

In wichtich útgongspunt is, dat ynwenners sels útmeitsje wat wichtich is foar de leefberens yn harren gebiet en sels de projekten ek opsette. Om ynspiraasje op te dwaan kinne inisjatyfnimmers de Projektekaart – Streekwurk besjen. In ûnôfhinklike advyskommisje beslút hokker projekten foar IMF-subsydzje yn ’e beneaming komme. Dy kommisje, mei belutsen ynwenners út de regio, beoardielet de plannen op: draachflak, kontinuïteit, gearwurking, eigen diedkrêft, ekology en taal.

Ekstra subsydzje tema ‘Frijheid’

Dêrneist is der yn dizze subsydzje-omgong 75.000 euro ekstra beskikber steld foar it fieren fan de frijheid. Aktiviteiten lykas bygelyks 4 maaiebetinkingen, 5 maaiefieringen, Keti koti, Leaver dea as Slaef, komme dêrfoar yn ’e beneaming. De eksakte betingsten steane op www.fryslan.frl/imf. De plannen wurde beoardiele op basis fan de neikommende kritearia: it fergrutsjen fan bewustwurding frijheid, draachflak, gearwurking, jongerein en duorsumens Der kin maksimaal 5000 euro it inisjatyf oanfrege wurde.

Streekwurk

De projektadviseurs fan Streekwurk sjogge oft in idee yn ’e beneaming komt foar subsydzje en helpe by de oanfraach. By de fiif streekkantoaren, ferspraat oer de provinsje, kinne inisjatyfnimmers terjochte foar ynformaasje, stipe en antwurd op harren fragen. Mear ynformaasje oer it Iepen Mienskipsfûns en de kontaktgegevens fan de streekkantoaren binne te finen op www.streekwurk.frl.