IIsbaan Burgum organisearret de earste maraton op natueriis

De iisbaan yn Burgum organisearret de earste reedrydmaraton op natueriis. In kontrôle fan de KNSB hat útwiisd dat it iis tsjok genôch is. Foar it organisearjen moast it iis teminsten trije sintimeter tsjok wêze. Oare banen dy’t yn ’e race wiene, wiene dy yn Haaksbergen en De Hondsrug yn Noardlaren.

Foarsitter fan IJsvereniging Bergum Willem Provily wie woansdeitemoarn al posityf. “It liket goed”, sei er in oere foardat metten waard. “It moat hjir gewoan komme, yn Burgum yn Fryslân. It heart hjir gewoan thús.” It is de earste kear dat de iisbaan yn Burgum besocht hat om in maraton te organisearjen. Nei it mjitten fan it iis kin de earste wedstriid woansdeitejûn holden wurde. Dat wurdt neffens him in hiele opjefte. “Mar wy kinne net wachtsje om los te gean.”

Boarne: Omrop Fryslân