Hot chocolate

Mei de kop yn ’e fearren

dobberje de einen klomsk yn it wetter om.

No en dan reint it der wer hinne.

De grutte lampe giet hjoed betiid út, tink ik.

Dy yn ’e hûs kinne oeroeren draaie.

Strak mar in waarme kop poeiermolke mei,

al is it net goed foar de lijn,

in lekkere toefe slachrjemme.

Folkje Koster