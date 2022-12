Grou kriget Sirkulêr Ambachtssintrum

Der komt in Sirkulêr Ambachtssintrum yn Grou. It ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat hat 50.000 euro subsydzje takend foar dat inisjatyf fan Gemeente Ljouwert, Omrin en Kringloopwinkel Grou. Yn dat ambachtssintrum wurdt alderhande ôffal dat by de miljeustrjitte ynlevere waard en opnij te brûken is, foar in twadde libben geskikt makke.

It gebou dat oan de miljeustrjitte grinzget wurdt takomme jier ta demontaazjehal omboud om ûnderdiel fan it Sirkulêr Ambachtssintrum Grou te wurden. Minsken dy’t ôffal ynleverje, geane yn de takomst troch dy hal ear’t se de miljeustrjitte op kinne. Omrin tinkt dat de hoemannichte ôffal op jierbasis mei sechtich tebek te kringen is.

Sosjaal-maatskiplik belang

Yn it demontaazjeteam kinne minsken dy’t net maklik oan wurk komme oan ’e slach. Minsken dy’t deibesteging of frijwilligerswurk sykje binne der ek wolkom, dat sa komt in ferbinende skeakel mei in sosjaal-maatskiplik belang ta stân.

Lokale gearwurking

De kringloopwinkel yn Grou hat in eigen reparaasje- en ophelpôfdieling. Dy kin no fierder útwreide wurde. Dy winkel wurket ek gear mei de Stichting Groen Grou. Dy stimulearret duorsume aktiviteiten yn Grou en neiste omkriten. Ien fan de pylders is Grou2030 sirkulêr, in fyzje dy’t treflik by de doelstellingen fan in Sirkulêr Ambachtssintrum oanslút.