Frysk Museum keapet wurk Christoffel Bisschop

It Frysk Museum hat it wurk ‘Winter in Friesland’ (út likernôch 1876) fan de yn Ljouwert berne keunstner Christoffel Bisschop oankocht. It skilderij wurdt takom jier presintearre yn de útstalling Christoffel Bisschop: verlangen naar vroeger.

Fan 17 juny 2023 o/m 7 jannewaris 2024 dûkt it Frysk Museum yn it persoanlik libben en de keunst fan de fergetten skilder Christoffel Bisschop (1828-1904) en syn Ingelske frou Kate Bisschop-Swift (1834-1928). Harren ynspiraasjeboarnen en de ymposante filla Frisia komme ek oan bod, lykas de keninklike fermiddens dêr’t se har yn bejoegen en it Haachske keunstersselskip Pulchri Studio. De útstalling lit sjen hoe’t de Fryske keunstner it ferline oangrypt as grutte boarne fan ynspiraasje. Yn it bysûnder rekket Christoffel Bisschop troch it kleurrike stedsje Hylpen fassinearre.

Om 1876 hinne skilderet Bisschop ien fan syn meast ikoanyske wurken: ‘Winter in Friesland’. It skilderij is troch it Frysk Museum oankocht mei stipe fan de Freonen fan it Frysk Museum. It wurk toant in jong Hylper pear, geduldich wachtsjend op it slypjen fan redens sadat it pear einlings it iis op gean kin. Bisschop eksposearre it wurk earst yn Londen en dêrnei yn Parys. It wie fuortdaliks in publyksfavoryt. Der ferskynden dan ek in protte reproduksjes fan it wurk. De keunstner waard troch tiidgenoaten in ‘gefaarlike buorman’ neamd: syn kleurrike tafrielen lieten skilderijen derom hinne ferblikke.

Fergetten skilders

Nei de útstalling oer de fergetten skilder Alma-Tadema yn 2016-2017, organisearret it Frysk Museum takom jier in grutte útstalling oer in oare grutte en fergetten skilder: Christoffel Bisschop. Njonken ferstille Hylper ynterieurs skildere de keunstner ek graach mimerjende froulju foar in finster en Bibellêzende froulju. Allegearre mei in swym fan eartiids. Bisschop krige al gau de bynamme ‘skilder fan it skitterjende effekt’ fanwegen it brûken fan krêftige kleuren en de skitterjende ljochteffekten. Syn frou Kate hie har ek as suksesfolle keunstneres ûntwikkele. Al yn har berteplak Londen timmere se oan ’e wei. Nei’t se yn 1869 mei Christoffel trout en har yn De Haach nei wenjen set, wurdt Kate as earste frou wurkjend lid fan it Haachske keunstnersselskip Pulchri Studio. Kate spesjalisearre har yn ienfâldige ynterieurs mei memmen en jonge bern. Hoe populêr de keunstners yn harren tiid ek wiene, tsjintwurdich binne se by it grutte publyk fergetten. Dêr bringt it Frysk Museum mei dizze grutte útstalling feroaring yn.

Oanstriid ta it ferline

Njonken harren wurksumheden as keunstners, wiene Bisschop en ’e frou fanatike samlers fan antike foarwerpen. Dy ferwurken se sawol yn harren keunst as yn harren ynterieur, yn harren hûs ‘filla Frisia’ yn Skeveningen. Foaral de bûnte Hylper styl lûkt Bisschops omtinken. Fan de 17e iuw ôf bringe Hylper kapteins lúks guod as Sineesk en Japansk porslein en sits út Yndia mei nei Fryslân. Hylper froulju lieten dat kleurige katoen ryklik yn harren ynterieur en klean weromkomme. Oan ’e ein fan de 18e iuw nimt de wolfeart yn Hylpen lykwols ôf, en dêrtroch ferdwynt de skaaimerkjende klaaiing stadichoan út it strjitbyld. Dochs lôget de fassinaasje foar it Fryske stedsje yn ’e 19e iuw op. Christoffel Bisschop fynt der syn niche. Mei syn ensenearre ynterieurs bringt er ferfleine tiden werom, dêr’t er tige suksesfol mei is. Yn it bûtenlân komt de Hylper styl sels symboal te stean foar de Nederlânske kultuer en yn 1879 feroveret de kleurrike Hylper húskeamer de herten fan de besikers fan de Wrâldútstalling yn Parys.