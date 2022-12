Finalisten Fryske foardrachtskriich FeRstival bekend

Tritich foardragers hawwe de foarwedstriden fan FeRstival oerlibbe en stride no sneon yn it Posthûs Teater op It Hearrenfean om de prizen. FeRstival is de Fryske foardrachtskriich foar learlingen út it fuortset ûnderwiis.

It is alwer de 79ste edysje fan FeRstival. Al 79 jier wurde learlingen útdage om de kompetysje oan te gean om in gedicht sa moai mooglik foar te dragen, om de seal te bespyljen, it publyk pikefel te besoargjen en om de Fryske poëzij libje te litten. Fan ’t jier wiene der 65 dielnimmers by de foarwedstriden yn Ljouwert en Drachten – fan fyftjin ferskillende skoallokaasjes. De tritich finalisten binne yn trije kategoryen:

Starters (klasse 1)

Marrit van der Velde – Bogerman Snits

Maaike Schokkenbroek – Bogerman fakkolleezje, Snits

Yde Bosman – Lauwers Kolleezje, Bûtenpost

Jan Koopmans – Liudger Raai, Drachten

Romy Marinus – Liudger Raai, Drachten

Brent Polder – Singelland Drachtster Lyseum, Drachten

Andries Paulus – Singelland Drachtster Lyseum, Drachten

Iris Koonstra – Singelland VHS, Drachten

Jurre Kuipers – Piter Jelles, Stedsgymnasium, Ljouwert

Matthijs Akkerman – Piter Jelles, Stedsgymnasium, Ljouwert

Brecht Smeding – Piter Jelles, Ljouwerter Lyseum

Idwer Vis – Piter Jelles, Ljouwerter Lyseum

Trochsetters (klasse 2 en 3)

Jan Vollema – AMS, Frjentsjer

Annerixt Verhagen – AMS, Frjentsjer

Jelienke Holwerda – Beyers Naudé, Ljouwert

Hanna Sixma – Beyers Naudé, Ljouwert

Grieteke Schrama – Beyers Naudé, Ljouwert

Daniek Douwes – Lauwers Kolleezje, Bûtenpost

Jildou Reitsema – Lauwers Kolleezje, Bûtenpost

Benthe Kuipers – Singelland Drachter Lyseum, Drachten

Marrit Boetje – VO Surhuisterveen, Surhústerfean

Toppers (klasse 4 en heger en MBU/HBU)

Fenna Westerhof – AMS, Frjentsjer

Monisha van der Veen – Beyers Naudé, Ljouwert

Sjirk Boonstra – Beyers Naudé, Ljouwert

Hannah Marije Vlieg – Beyers Naudé, Ljouwert

Lieke Tacoma – HAVOtop, Burgum

Fimke de Vries – HAVOtop, Burgum

Marije Reitsema – Lauwers Kolleezje, Bûtenpost

Alyanne Broers – Linde Kolleezje, Wolvegea

Janna Lyklema – Singelland Drachtster Lyseum, Drachten

FeRstival wurdt organisearre troch Cedin ûnder de flagge fan Taalplan Frysk 2030. FeRstival waard yn 1942 troch de Fryske Underwiisrie ynsteld. De finale yn it Posthuis Theater It Hearrenfean begjint sneon om 13.30 oere. Yntree is fergees, elk is wolkom. Yn it skoft treedt Rowan Veltman op. Hy wûn ferline jier SjONG en krige koartlyn de golden buzzer by Holland’s Got Talent. By FeRstival lansearret er nije muzyk en wurdt er tasprutsen troch Sietske Poepjes, deputearre fan Fryslân.