De Feriene Steaten stelle yn it nije jier in koroanatest ferplichte foar reizgers dy’t út Sina komme. In stikmannich lannen, wêrûnder Yndia, Japan en Italië, giene de Amerikanen al foar. De maatregels komt fuort út it ferromjen fan de koroanarestriksjes yn Sina. Dêrtroch is it tal besmettingen koartlyn gâns oprûn.

Fan 5 jannewaris ôf moatte alle reizgers fan twa jier en âlder dy’t út Sina komme, in negatyf testresultaat sjen litte. De test mei op syn meast twa dagen foar de reis út Sina ôfnommen wêze. De sûnensautoriteiten yn de Feriene Steaten wize nei nije farianten fan de goarre dy’t yn Sina mooglik yn omrin binne. Dêroer is op it stuit noch net folle bekend. Op ’e lofthavens fan Seattle en Los Angeles wurdt boppedat oanfoljend ûndersyk nei nije farianten dien. Passazjiers kinne dêr frijwillich oan meidwaan. By testen dy’t dêr oannommen wurde, wurdt nei de genetyske opmaak fan it firus sjoen (it saneamde sequencing). Dêrmei kinne nije farianten opspoard wurde.

Yn Japan waarden juster restriksjes foar reizgers út Sina ôfkundige. Elkenien wurdt hifke en besmette minsken moatte yn ôfsûndering. Italië makke soartgelikense regels bekend. Dêr geane se alle positive testen ek nei op nije koroanafarianten.

It tal besmettingen yn Sineeske stêden rûn de ôfrûne wiken rap op, nei’t de autoriteiten besletten hiene om it ekstreem strange koroanabelied sa goed as los te litten. Dat beslút waard nommen nei fûle protesten tsjin de strange covidregels. Oant no ta bringe de Sineeske autoriteiten amper ynformaasje nei bûten oer de nije weach, wat ta noed by sûnensdeskundigen laat. “De ûndúdlikens oer wat der krekt bart is wol soarchlik”, sei firolooch Marion Koopmans juster tsjin de NOS. Troch de goarre goed yn ’e gaten te hâlden, komme mooglik siikmeitsjende farianten gauwer op ’e radar.