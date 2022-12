Ekstreme kjeld yn Amearika

Ofrûne nacht sakken de temperatueren yn de Feriene Steaten oant tsientallen graden ûnder it friespunt. Op de measte plakken is it tsien graden kâlder as normaal om dizze tiid. Ferantwurdlik foar de kjeld is de saneamde bomb cyclone, in hurde, kâlde wyn dy’t troch lege luchtdruk ûntstiet. Dy wyn kin ta gefoelstemperatueren fan -47 graden liede yn de noardlike steaten fan de Feriene Steaten en yn Kanada.

Oeral yn it lân wurdt in kâlde kryst ferwachte. Sa kin it yn Minnesota, yn it noarden fan de Feriene Steaten, wol -33 graden wurde. Mar ek steaten yn it suden fan it lân, lykas Teksas, krije kâlde hjeldagen, mei temperatueren om -15 hinne. Yn Floarida ferwachtet men de kâldste kryst yn tritich jier. Foaral de izige wyn docht de gefoelstemperatuer sa omleech geane en makket it waar foar Amerikanen ekstreem ûnoangenaam. De wyn soarget derfoar dat yn hiel koarte tiid tige skerpe temperatuerskommelingen binne. Bygelyks yn Denver, yn ’e midden fan de Feriene Steaten, is op in beskaat momint de temperatuer mei tweintich graden yn in oere tiid sakke.

Op in protte plakken lykas Denver binne dy rappe waarsferoaringen lykwols gebrûklik. Dat komt trochdat se yn ’e midden fan Amearika mei in lânklimaat te krijen hawwe. De temperatuer is dêr folslein ôfhinklik fan wêr’t de wyn weikomt. As de wyn in pear dagen út it suden waait, kin it samar in pear dagen fyftjin graden wêze yn ’e winter. mar as dy út it noarden komt, ek samar -30. De bomsykloan soarget fan ’t wykein noch foar in protte problemen. Tûzenen ynlânske en bûtenlânske flechten binne skrast. Dêrnei sil de izige wyn weilûke. Yn it easten fan de Feriene Steaten bliuwt it noch wol in pear dagen kâld, mar yn ’e midden fan it lân wurde wer temperatueren om de fyftjin graden hinne ferwachte.

Oan ’e eastkant fan de Feriene Steaten en yn Kanada is ôfrûne nacht de stroom útfallen. Goed 1,4 miljoen minsken hawwe dêrmei te krijen. Der binne tûzenen flechten en tsientallen treinreizen annulearre fanwege it winterske waar, wat de krystplanning fan miljoenen minsken faai set. Op ferskate plakken binne spesjale ‘waarmte-opfangplakken’ ynrjochte fan dakleaze minsken.