Eksklusive rûnliedingen by útstalling Jochem Hamstra yn Museum Belvédère

Spesjaal by de útstalling Jochem Hamstra – Een fragment van leven biedt Museum Belvédère fjouwer ferdjipjende rûnliedingen oan, dy’t troch konservator Susan van den Berg jûn wurde sille. De rûnlieding kostet € 5 de persoan, eksklusyf yntreekosten.

Wa’t foar sa’n rûnlieding belangstelling hat, kin har/him it bêst sa gau mooglik by de baly melde en troch te beteljen de keazen dei fêstlizze. Der wurdt mei lytse groepen wurke omdat it yntime sjen en belibjen belangryk achte wurdt.

De data en tiden binne:

Tongersdei 29 desimber, 11.00 oere;

Sneon 7 jannewaris, 13.00 oere;

Freed 13 jannewaris, 13.00 oere;

Snein 29 jannewaris, 11.00 oere.

Besjoch in dokumintêrefilmke op YouTube dêr’t de konservator in yntroduksje oer de útstalling yn jout. It filmke duorret krekt wat langer as tsien minuten.

Filmmakkers Albert Jensma en Jan Bensliman makken in moai dokumint mei eftergrûnynformaasje oer de útstalling. Der binne bylden te sjen fan de eksposysjeseal mei in taljochting fan Susan van den Berg, gearstaller fan de útstalling en haadauteur fan de katalogus.

Der wurdt ek in besite brocht oan it atelier fan Jochem Hamstra (1962), dêr’t de keunstner oer syn driuwfearen fertelt. Fierder lit er wat mear los oer syn wize fan wurkjen by de resinte rige Inkarnatie. In oersjochsútstalling is aardich, mar de man is noch lang net útskildere.