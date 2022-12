Einpresintaasje Sanne Kabalt op sneon 17 desimber yn Keunsthûs SYB

Keunsthûs SYB nûget nigethawwers út foar de einpresintaasje fan Sanne Kabalt op sneon 17 desimber om 16.00 oere.

De ôfrûne wiken wurke Sanne Kabalt yn Keunsthûs SYB yn Beetstersweach oan in nij projekt oer widzesankjes. Wat har artistike nijsgjirrigens prike, is it feit dat de lietsjes dêr’t bern mei yn ’e sliep brocht wurde, faak ek in oar doel lykje te tsjinjen: it uterjen fan de noed fan dejinge dy’t sjongt (meastal de mem). De ‘ûntfanger’ fan it sankje sprekt noch gjin taal en wurdt ta rêst brocht troch in bekende stim, widzjend ritme en mankelike meldij. De ‘jouwer’ fan it ferske kin ûnderwilens syn of har eigen twivels en prakkesaasjes yn de teksten kwyt.

Sanne Kabalt sammele widzesankjes út Fryslân, mei help fan it argyf fan Tresoar. Wylst se oan it argyfmateriaal wurke, wreide har ûndersyk him út troch petearen mei freonen. It omfettet no widzjelietsjes út alle wynstreken. Op basis fan it ûndersyk makket se in nij wurk. It wurk bestiet op it stuit út in ynstallaasje dêr’t de (sjongende) stim, nije kombinaasjes fan orizjinele sliepsankjes en skaadbylden fan mem en dochter byinoar yn komme. Yn har einpresintaasje sil Sanne yn SYB in earste, eksperimintele ferzje fan it nije wurk mei it publyk diele.

Einpresintaasje

Sneon 17 desimber fan 16.00 oant 18.00 oere.

Sanne Kabalt sil wat fertelle oer har ûndersyk, residinsje en wurkproses.

It wurk is te sjen op:

Sneon 17 en sneon 18 desimber 2022 fan 13.00 oant 17.00 oere.

It projekt wurdt mei mooglik makke troch: Mondriaanfûns en Stichting Niemeijerfûns.