€ 21 miljoen foar Fryske Iselmarkust

It ynvestearringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) fan it Ryk stelt 21 miljoen euro beskikber foar projekten oan de Fryske Iselmarkust. Dêrneist is ek noch in bedrach beskikber foar it útfieren fan in ferkenning. Dat makken minister Harbers fan Ynfrastruktuer en Wettersteat en minister Van der Wal fan Natuer en Stikstof op 20 desimber bekend.

Deputearre Friso Douwstra út namme fan alle belutsen partijen: “Wy binne optein oer dit resultaat. Der is hurd gearwurke om ta in gearhingjend foarstel te kommen dat alhiel oanslút op de ambysjes dy’t wy hawwe foar it Fryske Iselmarkustgebiet. By de fierdere útwurking wolle wy maatskiplike ideeën en plannen dy’t der al binne yn it gebiet keppelje. Sa ûntstiet grutte mearwearde.”

De PAGW is bedoeld foar de ferbettering fan de ekologyske wetterkwaliteit en fersterking fan de natuer. Yn de perioade 2030-2033 is 348 miljoen beskikber foar alle grutte wetters yn Nederlân. Oanstjoerd troch de provinsje Fryslân wurken de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de gearwurkjende natuerorganisaasjes It Fryske Gea, Natuermonuminten en Steatsboskbehear oan dizze oanfraach.

Utfiering fan de projekten stiet pland fan 2030 ôf. Oant dy tiid wurkje de partijen de maatregels fierder út en rinne se prosedueren dy’t neffens de Omjouwingswet needsaaklik binne troch.