Doede Wiersma: Krystnachttsjinsten

Oertinking

Sa’n 25% fan ’e Nederlanners giet nei tsjerke. Mar yn ’e krystnachttsjinsten helte mear. Wêrom?

Ha se langst nei in doel yn it libben dat boppe harsels útgiet? Immen skreau: “Minsken en mienskippen ha takomst, ynsafier’t se in doel ha dat boppe harsels útgiet.”

It krystfeest jout sa’n doel. It is:

Eare oan God,

Frede op ierde,

God hat wolbehagen yn minsken.

Wa hat gjin langst nei frede op ierde en frede yn syn/har inerlik? En wa wol net graach bemind wêze?

Frede (sjaloom) is in alles omfiemjend ideaal fan wolwêzen en lok. It is lekker yn jins fel sitte, en tagelyk ta jins rjocht komme yn ’e mienskip.

Dat slagget troch belutsenens op de God, dy’t frede is en frede wol.

Dêrom: “Eare oan God!”

Foar de measten is in krystfeest net slagge as it ‘Eare sij God’ net songen wurdt. Kostlik is yn dat liet de melody by yn-de-minsken-in-wolbehagen. De muzyk hammeret it wolbehagen der suver yn!

Hy, om wa’t wy it krystfeest fiere, hat, doe’t Er folwoeksen wie, dat wolbehagen djippe ynhâld jûn. Foar de folle 100% en oanienwei wie Hy tige mei minsken begien (Markus 6:34). Dat wolbehagen kriget yn ús dagen op ierde hannen en fuotten as wy Jezus dêryn folgje.

Hy freget ús om de mannichte (5000 = de hiele wrâld) ‘iten’ te jaan (Markus 6:37). Yn earme lannen giet it om gewoan iten, yn rike lannen om de sin fan it libben. It is wichtich dat minsken in doel ha dat har boppe harsels úttilt. Yn ’e krystnacht krije wy dat!

Ek al berikke wy it doel net, it stribjen dernei is al in realisearring fan it doel.

Lêze: Markus 6:34-44

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan € 19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)