Dizze artikels hienen jim yn 2022 de grutste niget oan

Der binne tradisjoneel in pear ûnderwerpen dy’t de Friezen tige ynteressearje. As It Nijs oer de Fryske taal skriuwt, oer eroatyske saken of oer fûle politike diskusjes, dan wurde sokke stikken in soad lêzen.

De top-15 fan dit jier past net hieledal yn dat patroan. It is wol in tige Frysk rychje yn de sin dat de measte populêre stikken mei Fryslân en de Fryske kultuer te krijen hawwe, mar der steane net in protte stikken yn oer misstannen op taalgebiet. Erotyk is ek fier fuort en botte polityk wurdt it ek net.

Fansels is it jier noch net folslein om. Der kin de kommende twa dagen yn prinsipe noch in stik ferskine dat de top-15 hellet, mar mocht dat sa wêze, dan litte wy it yn in oar stik noch wol witte.

It Nijs hat dit jier oant no ta 2643 stikken pleatst. Dit binne de fyftjin populêrsten:

15. Jabik van der Bij: Klearebare winst

8 febrewaris

Op nûmer 15 stiet in tefreden kollum fan Jaap van der Bij, dy’t te witten docht hoe wiis oft er is mei syn digitaal abonnemint op ‘e Ljouwerter Krante.

14. Wolkom wolf!

25 maart

Dit ynstjoerde stik fan Steatelid Attje Meekma die it goed. De wolf is in ûnderwerp dat de Friezen dwaande hâldt en de wolvepolityk fan Fryslân en Nederlân docht dat ek. Frou Meekma hat plannen mei de wolf en de mieningen dêroer ferskille …

13. “Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun”

20 juny

Oebele Vries fertelt yn it tydskrift De Nije oer syn nij boek Ferdban. Hoe’t it Frysk as skriuwtaal nei 1500 hurd efterútbuorket, is dêr in wichtich ûnderwerp yn.

12. Sybren Singelsma: It wurdt neat mear mei Ruslân

24 maaie

Kollumnist Sybren Singelsma hat it oer de oarloch dêr’t dit jier gjin minske omhinne koe. Hy behellet de taalpolityk deryn en pleitet foar sanksjes tsjin Moskou.

11. Fee giet op stâl fanwege wolve-oanfallen

5 oktober

Fannijs in stik oer de wolf yn Fryslân, dêr’t ûnder oaren yn sein wurdt dat men it fee dat slachtoffer fan de wolf wurdt eins op in oare manier telle moat.

10. Henk Wolf: Wêrom soest alle nijsberjochten net dûbeltalich werjaan?

9 april

In diskusje oer de Fryske taal op it Syperda-sympoasium yn april makke de tongen los, net allinnich by de oanwêzigen, mar ek by de lêzers fan de Fryske media. Twa promininte sjoernalisten seinen dat it Frysk minsken bûtenslute koe. Henk Wolf jout der syn miening oer.

9. Praat mar Frysk TV: Wat is ‘rombommich’?

11 jannewaris

Begjin dit jier pleatste It Nijs in rige fideo’s fan de Afûk oer útstjerrende Fryske wurden. Minsken yn Fryslân krije sa’n wurd foarlein en de reaksjes binne yn it filmke te sjen. Yn dizze ôflevering is it wurd ‘rombommich’ oan bar.

8. Fryske Sinteklaasferskes

21 novimber

Dit artikel wurdt alle jierren pleatst as Sinteklaas wer yn it lân is. It befettet fideo’s mei Frysktalige Sinteklaasferskes. Der komme alle kearen nijen by. Benammen fan de Afûk binne der in protte ferskes by kommen.

7. Doutzen Kroes hâldt op mei modellewurk

29 jannewaris

Ien fan de bekendste Friezinnen is sûnt jier en dei Doutzen Kroes, it famke ús Eastermar dat it skopt hat ta wrâldferneamd en smoarryk fotomodel. Dêr kaam dit jier lykwols in ein oan. Yn dit stik fertelt Doutzen Kroes wêrom’t se skjin har nocht hat fan it modellewurk.

6. Eksklusyf fraachpetear mei Steven de Jong oer de film ‘Grutte Pier’

10 septimber

It is Hedwig Terpstra slagge om regisseur Steven de Jong foar in ynterview te strikken. Hy fertelt ûnder oaren dat de Nederlânske oerheid der neat net wiis mei wie dat er in film yn Iran meitsje woe, mar it petear giet foaral oer syn nije Frysktalige film oer grutte Pier.

5. Opskuor oer it ûneigentlik brûken fan betinkingsplak Reaklif

19 july

Yn july wie der by it monumint foar de slach by Warns op it Reaklif in demonstraasje tsjin it regear. Neffens de demonstranten is it belied fan Rutte-en-dy korrupt. Yn dit artikel stiet dat stifting Slach by Warns, eigner fan it stikje grûn om it monumint hinne, net wiis wie mei de demonstraasje.

4. Besjoch it foarfilmke fan ‘Grutte Pier’

24 july

Hjirboppe wurdt de film ‘Grutte Pier’ fan Steven de Jong al neamd. Fan ‘t simmer kaam der in foarfilmke online dat in hiel soad besjoen is.

3. Jenny Douwes: ekskús boargemaster Waanders “op z’n plaats”

20 jannewaris

Yn jannewaris die bliken dat de Fryske boargemaster Marga Waanders tsjin it Nederlânske ministearje fan sosjale saken sein hie dat Friezen net folle meikrigen fan it Nederlânske nijs en dat se “nog niet gestart [zijn] met de emotionele emancipatie”. It gong oer minsken dy’t foarstanner binne fan de tradisjonele Swarte Pyt. Jenny Douwes reagearre op it buorkundich wurden fan dy útspraken.

2. Fryske bern krije oare foarnammen as Nederlânske

7 jannewaris

Fryske bern krije net mear perfoarst de namme fan pake of beppe, mar Fryslân bliuwt op it mêd fan foarnammen in apart kultuergebiet, dat mar foar in stikje meidocht mei de Nederlânske moade.

15 july

It is fansels wat beskamsum: it populêrste artikel fan 2022 hat in grouwélige taalflater yn de titel: ‘er’ hie fansels ‘it’ wêze moatten, mar faaks is dy flater in knypeach nei it ferske fan de Hûnekop dêr’t it stik oer giet, want it Ingelsk dêr’t dat yn songen wurdt, stiet sadanich stiif fan de flaters dat in Ingelsman der amper wat fan begripe sil. De fideoklip fan it ferske is yn it artikel ek te beharkjen.