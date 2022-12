Desimber hat noch nea sa tsjuster west (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Desimber hat noch nea sa tsjuster west

Desimber hat noch nea sa tsjuster west.

De dizige moarn jout my gjin rêst,

de holle te fol en it lân leit splis

en ik stoareagje, stoareagje oer it lân en tink oan dy.

Desimber hat noch nea sa tsjuster west.

Yn ’e hûs is it stil, de gerdinen ticht,

om it hoartsje rinkelet de tillefoan

en ik stoareagje, stoareagje oer it lân en tink oan dy.

Desimber hat noch nea sa tsjuster west.

In krystbeam yn ’e hûs haw ik net,

haw myn heil yn ’e flesse fûn

en ik stoareagje, stoareagje oer it lân en tink oan dy.

Desimber hat noch nea sa tsjuster west.

Sko de stoel oan ’e kant, einlings fyn ik rêst.

It tou strûpt omheech om myn klamme hals

en ik stoareagje, stoareagje oer it lân en tink oan dy.

Sander Hoekstra

De dichtbondel Brutsen kostet spesjaal foar de lêzers fan It Nijs en De Nije € 15,00 ynkl. ferstjoerkosten. Mail nei sanderhoekstra@icloud.com.