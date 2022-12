Debat oer en yn it Frysk yn de Twadde Keamer (bywurke)

Juster peteare de Twadde Keamer oer it Frysk, mei – nei alle gedachten foar it earst yn de skiednis – ynhâldlike bydragen yn dy taal. It gie oer de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer, dêr’t de provinsje Fryslân en it Ryk de nije mienskiplike doelen foar it Frysk yn fêstlizze en de taken ferdiele.

Ferskate Keamerleden pleiten foar in aktiver en fiergeander belied op it mêd fan Fryske taal en kultuer. Attje Kuiken neamde it belied fan it Ryk “reäktyf” en frege om “in heger ambysjenivo”

Romke de Jong fan D66 wie fan betinken dat de “taal fan it hert” en “twadde Rykstaal” pleite foar better ûnderwiis yn it Frysk op skoallen en frege yn it Frysktalige moasje om skoallen mear ynformaasje te jaan oer digitale ûnderwiisfoarmen. De Jong moast syn VVD-kollega Harry Bevers gerêststelle dat it him net gong om it ferfangen fan leararen troch kompjûters, mar dat er sawol ferbettering fan it fak as mear goed oplate leararen hawwe woe.

Harry van der Molen fan it CDA tsjinne mei Bevers in moasje yn om te ûndersykjen oft it mooglik is om de eed of it ûnthjit yn de rjochtbank yn it Frysk út te sprekken, om alle jierren ûndersykje te litten wat de steat is fan it Frysk op skoallen en om nei te gean hoe’t de Fryske les op it mbû ferbettere wurde kin.

Stieneke de Graaf fan de ChristenUnie frege om bettere software foar it ûndertiteljen fan Fryske taal en it foarlêzen fan Fryske teksten. Harry Bevers frege it regear noch om mear oerlis oer it Fryske taalbelied en om strukturele stipe foar Tresoar. Attje Kuiken fan de PvdA frege mei út namme fan Romke de Jong en Habtamu de Hoop om in Frysktalige sjoernaliste-oplieding.

Peter Kwint fan de SP duorre in Frykstalige bydrage net oan, mar pleite wol foar in heger salaris foar de Fryske rjochtbanktolken.

De ministerske fan ynlânske saken, frou Hanke Bruins Slot, sei dat it Frysk wichtich wie en dat it Frysk net fansels bloeie kin, mar dat de polityk dêr in taak yn hat en dat it belied “verstevigd” wurde moat. Hja beklamme dat ferskate ministearjes taken hiene en wie posityf oer alle moasjes. Allinnich oer in regulier ûndersyk nei de steat fan it fak Frysk sei hja dat de ûnderwiisynspeksje selsstannich is en dêrom gjin opdracht fan de minister oannimme kin. Hja sei dat hja wol yn oerlis mei oare ministers om in foarm sykje woe om faker as no ferslach te krijen fan de steat fan it fak Frysk en frege Van der Molen dêrom om de moasje efkes oan te hâlden, wat dy tasei. Oer in hegere fergoeding fan de tolken sei hja dat de mooglikheid dêrta op it stuit ûndersocht wurdt.

Romke de Jong betanke de ministerske foar har Frysksinnigens. Frou Bruins Slot hat al earder sjen litten dat hja it Frysk stypje wol. Yn april makke hja bekend dat hja mei de provinsje Fryslân oparbeidzje wol om it Frysk by de oerheid sichtberder te meitsjen.

It folsleine debat is hjirre werom te sjen: