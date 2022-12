Deadskop T. rex bringt miljoenen op, mar folle minder as tocht

In plasse fan in Tyrannosaurus rex is op in feiling yn New York ferkocht foar omrekkene 5,8 miljoen euro. Dat is in stik minder as earder rûze wie.

Feilinghûs Sotheby’s rekkene op in opbringst fan fjirtjin oant njoggentjin miljoen euro, foaral om’t it de earste kear wie dat in T. rex-deadskop feile waard en de plasse behoarlik folslein wie. Boppedat giene oare dinobonkerakken de lêste jierren foar rekôrprizen ûnder de hammer, lykas in gorgosaurus fan hast seis miljoen euro yn july.

In saakkundige seit tsjin The New York Times dat it betrouwen faaks út de merk ferdwûn is, trochdat koartlyn de feiling fan in T. rex-bonkerak yn Hongkong net trochgie. Dêr wie ûndúdlikens ûntstien oer hoefolle bonken echte fossilen wiene. De yn New York ferkochte deadskop, mei de bynamme Maximus, is net hielendal folslein. Neffens Sotheby’s is sa’n trijefearn fan de bonken orizjineel. De rest fan de plasse bestiet út ôfjitsels.

De deadskop waard yn 2020 en 2021 yn de Amerikaanske steat South Dakota bleatlein. De nei alle gedachten folwoeksen T. rex is dêr sa’n 67 miljoen jier lyn deagien.