De midsiuwen ûntdekke yn ’e krystfakânsje

Yn ’e krystfakânsje kin men mei de hiele húshâlding de midsiuwen ûntdekke yn it Frysk Museum. Fan 27 desimber o/m 6 jannewaris kin men meidwaan oan in fergees wurkatelier en in libbensgrut, midsiuwsk fantasybist meitsje of op ûntdekkingstocht troch de spannende útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer mei de fergeze skatkaart. Yn de desimbermoanne is in besite oan it Frysk Museum te kombinearjen mei in besite oan keramykmuseum it Prinsessehof foar € 19,95 (ynstee fan € 27,50). Foar bern o/m santjin jier is de yntree fergees. In kaartsje is online te boeken en ynformaasje is te finen op friesmuseum.nl/kerst.

Libbensgrutte fabelbisten

Ferhalen en mearkes út de midsiuwen sitte fol mei nuvere bisten. Dy fabelbisten seagen der faak net allinnich bysûnder út, se hiene ek spesjale eigenskippen. Yn ’e krystfakânsje binne bern de baas oer harren eigen fabelbist. Mei in keunstner meitsje se in fantasybist libbensgrut nei en kinne se oer de bysûndere krêften fan harren eigen kreaasje fantasearje. Dat kin op 27, 28, 29, 30 desimber en 3, 4, 5, 6 jannewaris tusken 13.00 en 16.00 oere. Fergees op fertoan fan in folwoeksene mei yntreebewiis, fan tefoaren reservearje is net nedich.

Speurtocht

Besikers kinne op ûntdekkingstocht troch Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer. Mei de spannende speurtocht wurdt in besite oan de midsiuwen noch nijsgjirriger. Efter lûkjes, yn laadsjes en op oare ‘ferburgen’ plakken kinne bern de ferdwûne wrâld fan de midsiuwen op harren eigen wize ûntdekke. Sa wurdt in museumbesite foar de hiele húshâlding in belibbenis. Elkenien dy’t dat wol, kriget by de baly it spannende famyljespoar mei.

Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer wurdt mei mooglik makke troch it Mondriaanfûns, Prins Bernhard Kultuerfûns, Provinsje Fryslân, Wassenbergh-Clarij-Fontein Stichting, Ljouwerter Undernimmersfûns, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en it Old Burger Weeshuis.