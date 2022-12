Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (8. Foudgum)

Foudgum is in moai terpdoarpke. It hat in François Haverschmidtwei en in Piet Paaltjenspaad, mar dy binne nei deselde persoan neamd. Sneins preke dy frijsinnige dominy yn de gemeente Foudgum-Raard, mar as Piet Paaltjens wie er dichter. Hy wie begien mei it swiere bestean fan syn gemeenteleden, earme bodders yn de klaai. Dy belutsenens fersterke syn mankelike aard en soarge foar depresjes. It is net goed mei de man ôfrûn. Net lang nei it ferstjerren fan syn frou die er himsels tekoart.

François Haverschmidt wurdt faak oanwiisd as de meast wierskynlike auteur fan de Oera Linda. Dat boek is skreaun yn in eigensoartich Frysk en mei eigensoartige runen. It dûkte op yn 1867. It boek soe neffens eigen tekst út 1256 komme. It ferhellet fan in grut Frysk ferline en in rike Fryske kultuer. Yn Fryslân soe de widze stien hawwe fan oare Europeeske kultueren, benammen de Grykske en Romeinske. Meast wurdt derfan útgien dat it boek in 19e-iuwske ferfalsking is. Johan Winkler tocht om 1900 hinne dat François Haverschmidt mei-auteur fan it boek west hie. Goffe Jensma konkludearret dat hûndert jier letter ek. Jensma sjocht it boek as in humoristyske parody. Dêr waard net allinne de Fryske beweging fan syn tiid, mar ek de rjochtingestriid binnen de Nederlânske Herfoarme Tsjerke yn oer de hikkel helle. It boek hat yn elts gefal foar in soad opskuor soarge. Hjoed-de-dei wurde noch altyd minsken ynspirearre troch dit bysûndere wurk.

Noch in rûntsje troch de buorren en wy stekke de wei wer oer nei it fytspaad. By Boarnwert lâns geane we oer it fytspaad neist de N256 nei Dokkum. Soe Bonifatius wier yn Dokkum fermoarde wêze? De measten fan ús learden ‘754 – Bonifatius bij Dokkum vermoord.’ Guon geleerden wolle it oars hawwe. Bonifatius is omkommen by de rivier de Boarn. Der is dochs gjin Boarn by Dokkum? Yn de achtste iuw wie de Slach oan de Boarn, dat wie by Jirnsum. Dan soe it dêr bard wêze. Binne it optinksels, krekt as it Oera Lindaferhaal?

De plaknamme Boarnwert tsjut der mooglik op dat it in bewenne hichte (oeret / werth) wie by in boarne of lytse wetterrin (Aldfrysk: Burna/brun). Dy wetterrin de Boarne soe dan – krektlyk as de Paezens yn de Waadsee útrûn wêze. Sa’n nuver idee is it dus dochs net dat Bonifatius by Dokkum ferstoarn is. Hoe’t it ek mar gien is: likernôch 95 jier lyn kaam Dokkum yn byld as beafaartsoarde. Fierder nei Dokkum om dêr mear oer te hearren!

