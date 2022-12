Arjen Dykstra: Dongeradiel yn beweging (9. Dokkum)

Dokkum presintearret himsels sûnt de mids tweintiger jierren fan de foarige iuw as Bonifatiusstêd. Titus Brandsma spile dêr in wichtige rol yn. Berne as Anno Sjoerd Brandsma naam dy by de yntree yn it kleaster fan de karmelieten de namme Titus oan. Hy waard pryster en letter heechlearaar oan de Katolike Universiteit yn Nijmegen, no de Radboud Universiteit. Hy stoar yn konsintraasjekamp Dachau. In monument foar Titus Brandsma stiet yn it Processiepark by de Bonifatiuskapel.

Brandsma spile in wichtige rol by de emansipaasje fan de roomsk-katoliken yn Fryslân en by de yntroduksje fan it Frysk yn it lesprogramma fan it leger ûnderwiis yn de provinsje. As bestjoerslid fan de Vereniging voor Hoger Onderwijs in het Fries (de lettere Provinsjale Underwiisried fan Fryslân) ivere er foar in learstoel yn it Frysk. Hy wie lid fan It Fryske Gea en mei-oprjochter fan it Roomsk Frysk Boun en fan de Fryske Akademy.

Boekhanneler en drukker Doederus Johannes Kamminga hat fyftich jier lang yn Dokkum boeken útjûn. Syn heit begûn mei de boekhannel, Doede wreide him út mei in drukkerij. D.J. Kamminga fersoarge in protte Frysktalige útjeften, lykas De Holder en wurk fan Douwe Kalma en Fedde Schurer. Fan hjoed-de-dei minder bekende skriuwers lykas Anne Jousma en Willem Sevenster joech er ek boeken út. Hy wie belutsen by it sosjaaldemokratyske Frysk Forbân. Hy joech lykwols wurken út foar links oant rjochts.

De a-religieuze Doederus Kamminga wie oprjochter fan de Dokkumer Aldheidskeamer (no Museum Dokkum), tegearre mei skoalhaad Sjoerd Wendelaar Bonga. Wendelaar Bonga wie foarsitter fan it Kristlik Frysk Selskip en de Fryske Underrjochtliga. Lêstneamde organisaasje feriene nei 1930 minsken fan alderlei libbensskôging dy’t foar genôch ûnderwiis yn it Frysk strieden. Yn 1933 wiene der tusken 800-900 leden. Sûnt 1932 joech de liga it moanneblêd Folk en Tael út. Dat waard yn 1942 troch de Dútske besetter ferbean. Nei de befrijing yn 1945 naam de feriening ‘De Fryske skoalle’ de taak fan de liga oer. Wendelaar Bonga rekke by de Fryske Beweging belutsen mei de oprjochting fan it Kristlik Selskip for Tael en Skriftekennisse troch û.o. Sipke Huismans, de grifformearde dominy fan Eanjum en Anders Minnes Wybenga, gernier en skriuwer yn Nijewier.

Wendelaar Bonga skreau ek oer Ealsum, âld en nij. Lit ús dy kant dan no mar út gean.

Oare wike moandei fierder.