Annefleur Schipper & Vera Siemons presintearje Nachtgasten foar 3FM Serious Request

Annefleur Schipper en Vera Siemons stome alle dagen de Nachtgasten fan Serious Request 2022 klear foar harren ferbliuw yn it Glêzen Hûs. Mei in boartlike yntroduksje fan de útfanhûzers, in kenniskwis om jild te fertsjinjen foar it fergetten bern, en in lêste jûnsmiel foar’t de Nachtgasten it Glêzen Hûs yngeane.

It farske telefyzjeduo: “Wy wurde foar it earst loslitten op NPO 3 en hawwe der in soad nocht oan om de Nachtgasten op harren ferbliuw yn it Glêzen Hûs ta te rieden.” Annefleur en Vera eskortearje ûnder oare S10, Bizzey, Dennis Weening en Dione de Graaff nei it Glêzen Hûs.

Oer 3FM Serious Request

3FM Serious Request set him ek dit jier yn de wike foar kryst foar it goede doel yn, dit jier foar earst foar it fergetten bern (www.hetvergetenkind.nl).

Utstjoering Nachtgasten: fan 19 o/m 23 desimber alle dagen om 19.25 oere by de NTR op NPO 3.