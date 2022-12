90e Krystkongres foar Fryske studinten

Op woansdei 28 desimber 2022 wurdt it 90e krystkongres holden. It krystkongres wurdt alle jierren organisearre troch de federaasje fan Fryske studinteferienings. Op dit stuit binne der trije Fryske studinteferienings aktyf en by de federaasje oansletten. Dit binne F.F.J. Bernlef út Grins, W.S.S.F.S. út Weinum (Wageningen) en D.S.S.F.S út Delft.

Dit jier wurdt it 18e lustrum fan it krystkongres fierd. De measte aktiviteiten binne yn kafee de Bogt fen Guné yn Frjentsjer, om’t dat it âldste studintekafee fan Nederlân is. Sa’n dei bestiet út tal fan tradysjes lykas moarns de stedskuier troch de âlde akademystêd Frjentsjer, middeis it sympoasium mei sa’n fjouwer sprekkers en de jûn is foar de kabaretkriich, de bierkriich en de dellekriich.

It tema fan it 90e krystkongres is ‘Stjer fan Fryslân’. It is neamd nei de namme fan Frjentsjer as stjer fan de alve stêden, unyk yn wittenskip mei it Planetarium, mar ek mei guon nijsgjirrige minsken dy’t yn harren posysje ‘útblinke’. De dei wurdt ôftrape yn it stedhûs, dêr’t boargemaster Waanders de studinten mei kofje en oranjekoeke ûntfangt. Nei har wolkomsttaspraak sille de studinten yn stee fan de gebrûklike stedskuier in besite bringe oan it Planetarium. Nei de museumbesite ha de studinten lunsj yn kafee De Bogt fen Guné.

Foar it sympoasium binne fjouwer sprekkers útnûge dy´t allegear in eigen relaasje mei it tema hawwe. Der is ek romte foar diskusje. Nei it sympoasium wurdt in kriminele kuier troch de âlde binnenstêd holden ûnder lieding fan Josse Pietersma. Oanslutend is der jûnsiten en folget it jûnsprogramma mei de kabaretkriich, de bierkriich en de dellekriich en muzyk.

Studinten dy’t net by ien fan de trije ferieningen oansletten binne, kinne har ek foar it kongres opjaan troch kontakt op te nimmen fia krystkongres@gmail.com.