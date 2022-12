59,9% fan de Fryske pjutten giet net nei de toskedokter

Alden nimme harren jonge bern faak net mei nei de toskedokter. Yn Fryslân hat hast 60% fan de pjutten fan twa en trije jier net op kontrôle west, wylst dat troch toskedokters wol advisearre wurdt. Wol binne der grutte ferskillen de gemeente. Yn Fryslân is de grutste ynhelslach te meitsjen yn de gemeente Opsterlân: dêr hat sels 64% fan de jonge bern noch nea nei de toskedokter west. Dat docht bliken út in analyze fan Independer út de resintste date fan ûndersyksburo Vektis.

Yn Opsterlân jonge bern minst faak nei toskedokter

Hoefolle pjutten der geregeld nei de toskedokter geane, ferskilt bot de gemeente. Yn Opsterlân binne de grutste stappen te meitsjen. Mar 36% fan jonge bern fan twa en trije jier bringt dêr (geregeld) in besite oan de toskedokter. De top 3 fan Fryske gemeenten dêr’t noch de grutste ynhelslach te meitsjen is:

Opsterlân (36% fan de pjutten giet op toskedokterskontrôle) Smellingerlân (36,9% fan de pjutten giet op toskedokterskontrôle) It Hearrenfean (38% fan de pjutten giet op toskedokterskontrôle)

Skylge stiet oan ’e oare kant fan it spektrum: dêr geane just de measte jonge bern nei de toskedokter: 66,7% fan de twa- en trijejierrigen giet dêr op toskedokterskontrôle.

“Bern oant achttjin jier meie altyd fergees nei de toskedokter, ek as de âlden gjin fersekering hawwe. Misferstannen dêroer meitsje spitigernôch dat in protte bern net nei de toskedokter gean, seit Independer-ekspert soarchfersekeringen Mirjam Prins. “Bern op ’e tiid nei de toskedokter gean litte, befoarderet de ûntwikkeling fan it gebit en makket eangst op lettere âldens minder. It wurdt dêrom oanret om jonge bern mei te nimmen op kontrôle”, leit frou Prins út.

Nederlanners fan doel toskedoktersfersekeringen op te sizzen

Goed ien op de acht Nederlanners dy’t in oanfoljende toskedoktersfersekering hat, sil dêrmei ophâlde. In fearn dêrfan seit dan hielendal net mear nei de toskedokter te gean. Dat docht bliken út in enkête fan Independer útfierd troch Q&A Insight. “As men dy lanlike trochsneed omrekkenet, dan soe dat betsjutte dat aanst sa’n 11.000 folwoeksenen yn Fryslân it gebit net mear periodyk kontrolearje litte”, ljochtet frou Prins ta.

“It is in trend dat hieltyd minder Nederlanners in oanfoljende toskedoktersfersekering ôfslute. Mar besykje wol te rûzen hoefolle toskedokterskosten jo takom jier tinke te meitsjen. Ferlykje dat dan, bygelyks by Independer, mei de preemje dy’t jo betelje soene. Dan fernimme jo gau oft sa’n fersekering foar jo nijsgjirrich is. Want om kosten te besparjen net mear nei de toskedokter te gean, dat kin jin op de lange doer just mear jild kostje”, seit frou Prins.