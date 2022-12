Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (10. Ealsum, Wetsens, Nijewier)

Ealsum leit op in pear kilometer fan it sintrum fan Dokkum en hearde by de gemeente East- Dongeradiel. Twa populêre Fryske skriuwers binne opgroeid yn it Ealsum fan de tritiger jierren: Durk van der Ploeg en Rink van der Velde.

Durk van der Ploeg wie einredakteur fan it wykblêd Frysk en Frij en redaksjelid fan it literêre tydskrift De Tsjerne. Dêrneist wie er ferbûn oan De Stim fan Fryslân, it tydskrift fan it Kristlik Frysk Selskip, foarsitter fan It Skriuwersboun (it Frysk skriuwersbûn) en karmaster fan de Kristlik Fryske Folksbiblioteek. Van der Ploeg skreau in soad romans dy’t yn de Dongeradielen spilen. Rink van der Velde is miskien de bekendste fan de twa. Hy skreau graach oer singeliere en frijfochten types en wie in echte folksskriuwer. Hy leit begroeven yn Wetsens, net fier fan Anders Minnes Wybenga (1881-1948).

Wybenga waard berne op in gerniersspultsje tusken Wetsens en Nijewier en wenne dêr syn hiele libben. De wei is nei him ferneamd. Wybenga liket in frjemde ein yn ’t bit, mei al dy dominys en skoalmasters. Hy hat de legere skoalle net ôfmeitsje kinnen en moast bodzje om as gernier in stik brea te fertsjinjen. Hy wie lid fan de grifformearde jongesferiening en begûn mei it skriuwen fan stikken. Hy skreau foar ferskate kranten en Fryske tydskriften, lykas Stim fan Fryslân. Yn 1908 wie er ien fan de mei-oprjochters fan it Kristlik Frysk Selskip. Dat selskip hie as doel om it brûken fan it Frysk te stimulearjen. Hy skreau in soad foar it ledeblêd fan it KFS, Yn ús eigen taal. Hy wie ek oprjochter fan de Kristlik Fryske Boeke Klup. Troch syn rjochtlinigens botste er mei oare Fryske skriuwers as Eeltsje Boates Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer. Wybenga sette as earste de 150 psalmen yn it Frysk oer.

Yn 1970 waard foar de tsjerke fan Nijewier in stânbyld fan Anders Minnes ûntbleate. Yn 2018 ferskynde in biografy oer him, skreaun troch syn oerpakesizzer Jan Minno Rozendal. Jan Minno is in soan fan it skriuwerspear Anders M. Rozendal en Corry Boelens. Sa komme wy al wer in bytsje tichter by it begjin fan dizze reis. Mar foardat we dêr wer binne, geane we op nei Easternijtsjerk. We dogge dat mei in lytse omwei, oer Bollingwier.

Oare wike moandei fierder.