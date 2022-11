Waarpraatsje: Wykein net drûch

DE JOUWER – It is op it stuit hjerstich waar, mar ek wol mei moaie mominten. Yn it wykein bliuwt it net drûch.

Freedtenacht kin der noch in bui falle. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige westewyn. De temperatuer leit tusken 5 en 9 graden.

Sneon falle der in pear buien, mar de sinne skynt sa út en troch ek. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 12 graden.

Snein wurdt in griize dei en it reint sa út en troch. By in matige oant frij krêftige sudewyn wurdt it 12 graden.

Takomme wike is it faak skier, mar it wurdt wol wer mylder.

Jan Brinksma