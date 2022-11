Waarpraatsje: Woansdei buien

DE JOUWER – Nei in kreaze tiisdei krije wy in woansdei mei buien. It bliuwt wol myld.

Tiisdeitenacht falle der buien, miskien wol mei tonger en wynpûsten. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 9 graden.

Woansdei falle der in pear buien, mar de sinne is der sa út en troch ek by. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It sil 14 graden wurde.

Fan tongersdei ôf bliuwt it in hiel skoft drûch.