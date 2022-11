Waarpraatsje: Wer mylder

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon en in reinige en skrouske snein wurdt it fan moandei ôf wer mylder.

Sneintenacht kin der in bui falle. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 8 graden.

Moandei is it skier en der falle buien. De wyn komt út it suden, letter út it súdwesten en is matich, by de kust lans krêftich. It wurdt 13 graden.

Fan tiisdei ôf bliuwt it in skoft, sa goed as, drûch en it is wer hiel myld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma