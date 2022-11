Waarpraatsje: Unlijich

DE JOUWER – It wie tiisdei foar in grut part in skiere dei en it fielde troch de wyn kâld oan. Woansdei wurdt ek in skiere dei. It is boppedat ûnlijich.

Tiisdeitenacht kin it sa út en troch wat reine. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Woansdei is de loft berûn mei, yn ’e moarntiid, miskien noch in glimp fan ’e sinne. Yn ’e middei reint it in skoft. De matige, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftige, wyn komt earst út it suden oant súdwesten en yn ’e middei út it suden oant súdeasten. By de kust lâns en boppe de Islemar boazet de wyn dan noch wat oan. It sil net folle waarmer wurde as 8 graden, mar it fielt kâlder oan.

Tongersdei en freed feroaret der net in soad. It wurdt noch wol wat mylder.

Jan Brinksma