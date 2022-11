Waarpraatsje: Tongersdei noch ‘myld’

DE JOUWER – It wie woansdei in hiel kreaze dei en it waar foar tongersdei sjocht der ek net al te min út.

Woansdeitenacht wikselje bewolking en in pear opklearringen inoar ôf. Op guon plakken soe in bytsje rein falle kinne. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns krêftich en by de noardlike kust lâns earst noch hurd oant stoarmich, mei kâns op swiere wynpûsten. It wurdt 10 graden.

Tongersdei liket it oan ’e skiere kant te bliuwen, mar de sinne soe sa út en troch ek efkes skine kinne. De sudewyn is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd, letter frij krêftich. Mei 14 graden is it noch myld foar it begjin fan ’e slachtmoanne.

Freed feroaret der net in soad oan it waar.

Jan Brinksma