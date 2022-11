Waarpraatsje: Tiisdei, sa goed as, drûch

DE JOUWER – Nei op guon plakken in strieminne moandeitemoarn waard it efkes wat better waar, mar yn ’e middei reinde it wer. Wy krije no in pear, sa goed as, drûge dagen. It it boppedat myld.

Moandeitenacht is it drûch. De sudewyn is matich, by de kust lâns krêftich en it wurdt 10 graden.

Tiisdei skynt de sinne earst, mar letter rekket de loft wer berûn. It bliuwt wol hast oerol drûch. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt in graad of 13.

Woansdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma