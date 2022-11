Waarpraatsje: Sneon drûch, snein wat rein

DE JOUWER – Der foelen freed rûnom yn Fryslân wat buikes, mar it wie oer it generaal in hiel aardige dei. Sneon bliuwt it drûch, mar snein kin it wer wat reine.

Freedtenacht is it drûch, mar wol dizenich. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige súdwestewyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Sneon is it earst noch dizenich, mar geandewei komt de sinne der sa út en troch ek by. It bliuwt, sa goed as, drûch. De sudewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It sil in graad of 8 wurde.

Snein wurdt in griize dei en it reint sa út en troch. By in matige sudewyn wurdt it 8 graden.

Takomme wike liket in hiel skiere wike te wurden, mar in soad delslach wurdt net ferwachte.

Jan Brinksma