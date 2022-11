Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – It wie in skiere en hiel skrouske dei, mar fan tiisdei ôf wurdt it wer mylder. It is wol oan ‘e skiere kant.

Moandeitenacht kin it wat reine. De wyn komt út it suden en is swak oant matich, mar by de noardlike kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige súdeastewyn. It wurdt 4 graden.

Tiisdei is it skier en in bytsje rein is net hielendal útsletten, krekt as in glimp fan ’e sinne. De súdeastewyn is matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt 7 graden.

De oare dagen fan dizze wike kin it in graad of 10 wurde. De sinne hat it de hiele wike wol dreech.

Jan Brinksma