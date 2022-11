Waarpraatsje: Rêstich wykein

DE JOUWER – De sinne hie it freed yn Fryslân hiel dreech en it bleau in skiere dei. Yn it wykein is it rêstich hjerstwaar, mar sinneskynwaar is tige ûnwis.

Freedtenacht kin it op guon plakken dampich wurde. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in matige sudewyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Sneon is it earst miskien noch dampich en letter skier. De kâns op in soad sinne is yn Fryslân net sa grut, mar it is tige ûnwis. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 13 graden.

Snein bliuwt sinneskynwaar twivelich. De kâns op skier waar is grutter. By in swakke eastewyn is it wer 13 graden.

Takomme wike wurdt it stadichoan wat kâlder.

Jan Brinksma