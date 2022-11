Waarpraatsje: Noch ien moaie dei

DE JOUWER – De sinne kaam der sneon lang om let dochs by en snein waard sels in strieljende dei. It bliuwt noch ien dei kreas waar.

Sneintenacht is it helder mei kâns op damp. By in matige eastewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Moandei is it earst skier en dampich, mar letter komt de sinne der ek by. Hoe let dat wêze sil, is min te sizzen. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige súdeastewyn. Mei 9 graden is it in hiel stik frisser as de lêste dagen.

Fan tiisdei ôf feroaret it waar bot. It wurdt ritich en skier.

Jan Brinksma