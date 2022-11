Waarpraatsje: Moaie tongersdei

DE JOUWER – It wie woansdei wier net in minne dei, mar yn ‘e middei hat it dochs noch wat reind. It waar foar tongersdei sjocht der goed út.

Woansdeitenacht falle der in pear buien, by de kust lâns mei kâns op tonger. De súdwestewyn is matich. It wurdt 6 graden.

Tongersdei skynt de sinne geregeld mar hoefolle, is yn dizze tiid fan it jier min te sizzen. De súdweste- oant sudewyn is matich, mar by de kust lâns stiet wer wat mear wyn. Mei 10 graden is it myld.

Fan freed ôf is der wer in soad bewolking. It bliuwt wol oan ’e mylde kant.

Jan Brinksma