Waarpraatsje: Minne tongersdei

DE JOUWER – Nei in hiel wiete nacht en iere moarntiid, hiene wy woansdei in kreaze hjerstdei. It waar foar tongersdei sjocht der in stik minder út.

Woansdeitenacht set it op in reinen. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich en yn it Waadgebiet miskien wol hurd. It wurdt in graad of 7.

Tongersdei is it skier en it reint hast de hiele dei. De matige oant frij krêftige wyn komt út it easten oant súdeasten. By de kust lâns stiet noch mear wyn. Yn ’e rin fan ’e dei jout de wyn him wat del. It sil net folle waarmer wurde as 8 graden.

Freed is it ek skier en der falle dan in pear buien.

Jan Brinksma