Waarpraatsje: Hiel oar waar

DE JOUWER – Wy hiene moandei noch in strieljende dei, mar it wie in stik kalder as de lêste dagen. Mei it kreaze waar is it no earst dien.

Moandeitenacht rekket de loft berûn en it kin sa út en troch wat (sto)reine. Op guon plakken kin it ek dampich wurde. De sudewyn is swak oant matich, by de kust lâns miskien wol frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei kin it sa út en troch noch wat (sto)reine en dampich wêze, mar letter sjogge wy de sinne ek noch wol efkes. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is swak oant matich, by de kust lâns frij kêftich. It wurdt 10 graden.

Woansei en tongersdei bliuwt it ek net drûch. It is wol wer oan ’e mylde kant.

Jan Brinksma