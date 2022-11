Waarpraatsje: Hiel myld

DE JOUWER – De slachtmoanne is noch mar tsien dagen âld, mar yn De Bilt is it no al hast 5 (!) graden waarmer as gewoanwei. It bliuwt oant begjin takomme wike myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdeitenacht is de loft, nei alle gedachten, berûn. De sude- oant súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Freed liket it yn Fryslân oan ‘e skiere kant te bliuwen, mar in glimp fan ‘e sinne is wis net útsletten. De wyn komt wer út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 13 graden hinne.

It wykein sjocht der, mei rêstich en myld hjerstwaar, hiel goed út.

Jan Brinksma