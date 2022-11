Waarpraatsje: Gewoan hjerstwaar

DE JOUWER – It wie in rûzige tiisdei, mar wol mei in soad sinne en it bleau, sa goed as, drûch. It waar foar woansdei sjocht der ek net min út.

Tiisdeitenacht kin der in bui falle, by de kust lâns miskien wol mei tonger. De wyn komt út it súdwesten oant westen en is matich. by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich, mei yn buien kâns op swiere wynpûsten. It wurdt 10 graden.

Woansdei is der bewolking en der kin noch in bui falle, mar letter komt de sinne der ek by. De súdwestewyn wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. Folle waarmer as 14 graden wurdt it net.

Tongersdei en freed is it hjerstich.

Jan Brinksma