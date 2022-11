Waarpraatsje: Gewoan hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tiisdei noch in hiel kreaze dei; striemin wurdt it foarearst ek net.

Tiisdeitejûn en -nacht kin it in skoft reine. De súdeastewyn, letter sudewyn is swak oant matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Woansdei is it earst skier, mar letter skynt de sinne ek wol efkes. De wyn is matich en komt út it suden oant súdeasten. By de kust lâns stiet wat mear wyn. Mei 12 graden is it net kâld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei en freed falle der in pear buien.

Jan Brinksma